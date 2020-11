Buchtipp: Männer mit Tränen in den Augen

Levi hat Angst vor seinem ersten Tag an der neuen Schule und sucht Rat bei seinem Papa. Der allerdings ist überfordert und gibt seinem Sohn den Satz „Männer weinen nicht!” mit auf den Weg. Unterwegs sieht Levi allerdings überall Männer mit Tränen in den Augen: Den Fischer, der sich von seinen Kindern verabschiedet, den Vater, der von seinem Baby gerührt ist, den Poeten, der von seinem Gedicht bewegt ist ... Weinende Männer gehören einfach dazu, egal ob arm oder reich, ob jung oder alt. Sie weinen aus Angst, vor Glück oder aus Rührung. Und auch Levis Papa hat Tränen in den Augen, als sein Sohn fröhlich aus der Schule zurückkommt.

Ein sehr bewegendes Bilderbuch mit eindrücklichen Illustrationen und kurzen klaren Texten, das zeigt, wie wichtig es ist, sich von klassischen Rollenbildern zu lösen, und wie normal es ist, Gefühle zu zeigen – egal, ob Mann oder Frau.

2020, 48 Seiten, 24,90 Euro, empfohlenes Alter: Ab 3 Jahren