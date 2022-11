Mutmachabenteuer mit Superhuhn

Aus der Abteilung „Promis schreiben Kinderbücher“ legt Comedian Bernhard Hoëcker sein zweites Werk vor. Wer sein Bilderbuch-Debüt „Was macht Püüüp?“ kennt, ahnt, dass es verrückt werden könnte. Die acht Kapitel – mit super Vorlesedauer von rund 10 Minuten – heißen „… das mit dem Ungeheuer“ oder „... das mit Tacho“, und erzählen jedes ein neues Abenteuer von Timme. Als das Huhn nämlich eines Tages einen Katzenumhang auf dem Heuboden findet, wird alles anders: Es sieht schärfer, hört besser, springt höher und spürt ganz neue Kräfte in sich. Die liebenswerte Botschaft: In jedem noch so kleinen Huhn steckt etwas Besonderes, man muss sich nur trauen.

136 Seiten, 13 Euro (gebunden), ab 5 Jahre