Wenn Bücher lebendig werden

In der gezeichneten Geschichte geht es um die Zwillinge Turner und Page. Die beiden lieben es, in der Bibliothek herumzustöbern.

Expand © privat Kinderredakteuerin Isabel

Sie haben ein altes Buch ihres Vaters gefunden und wollen herausfinden, ob es wertvoll ist. Deshalb gehen sie in ihre Lieblingsbibliothek und fragen nach. Und dann passiert etwas Seltsames: Das Buch ruckelt und verschwindet plötzlich. Auf der Suche entdecken die beiden ein spannendes Geheimnis: Nachts werden Figuren aus Büchern in der Bibliothek lebendig. Mir hat das Buch sehr gut gefallen. Ich finde Page sehr lustig und die ganze Geschichte insgesamt sehr mysteriös. Zwischendurch wird es ein bisschen gruselig, aber das macht das Buch spannend. Meine Lieblingsszene ist die Stelle, an der Ms. Literati, Page und Turner in den Keller fahren.

Da möchte man unbedingt wissen, was dort unten auf sie wartet. Ich würde das Buch Kindern von 9 bis 12 Jahren empfehlen, die Abenteuer, Magie und Geheimnisse mögen.

256 Seiten, 15 Euro, ab 10 Jahren