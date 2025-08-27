„Dann machen wir es eben selbst", sagten sich Petra Moske und Elisabeth Schuh, als sie erkannten, dass es für Familien mit Kindern, die besonderem Förderbedarf haben, viel zu wenig Unterstützung gibt. Aus tiefer Überzeugung riefen sie den Verein "nestwärme" ins Leben - eine Initiative, die vor 25 Jahren begann und heute ein bedeutendes Netzwerk der Hilfe in Deutschland, Österreich und Luxemburg darstellt.

Welches Bild malt ein Kind, das keine Buntstifte halten kann? Welchen Kuchen backst du einem Kind, das nicht schlucken kann? Und wie umarmst du es, wenn ihm jede Berührung weh tut?

Über 950.000 Familien in Deutschland leben mit schwerkranken oder behinderten Kindern. Während über Pflegenotstand und Inklusion gestritten wird, finden betroffene Familien kaum Unterstützung. Die Gründerinnen von nestwärme e.V. haben ihre 25-jährige Erfahrung in der Pflege in einem Buch gesammelt, das Betroffenen Mut, Trost und Hilfe spendet.

Ihre authentischen Berichte über Eltern, Geschwister und Pflegekräfte, die gemeinsam Lösungen gefunden haben, machen sichtbar, was oft übersehen wird und erzählen von der unglaublichen Widerstandskraft der Familien. Eindringlich machen die Fallbeispiele deutlich, dass politische und gesellschaftliche Verantwortung nicht an den Türen der Familien enden darf, und zeigen auf, wie eine bessere Unterstützung in einer solidarischen Gemeinschaft möglich ist.

240 Seiten, 20 Euro