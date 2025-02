Der Geruch von Regentropfen

Eigentlich malt Inga Krause Leinwände und graue Mauern in der Stadt schön bunt an, und vielleicht seid ihr schon an einem ihrer großen Wandbilder in Bremen vorbeigelaufen. Ihr erstes Bilderbuch gleicht auch einem Spaziergang durch die Stadt. Genau in dem Moment, wenn es beginnt zu regnen und dieser typische, erdige Geruch die Luft erfüllt, den jeder kennt und der dem Buch seinen Titel gibt: Petrichor. Ohne Worte erzeugen die abstrakten Bilder auf den querformatigen Seiten Gefühle und Erinnerungen an diesen beruhigenden und schönen Duft. Schwarzweiße Regenstreifen wechseln sich mit farbenfrohen Straßen ab, lenken den Blick auf Details, mal ist ein Hund, mal ein Radfahrer erkennbar, und die Betrachter:innen folgen ihnen Seite für Seite durch die Stadt im Frühlingsregen. Wieder ein echter Kunstanstifterschatz für Kinder und Erwachsene.

52 Seiten, 26 Euro, ab 4 Jahre