Kleine Rebellion, große Gefühle

Jonne ist 11, seine Mama bezieht Bürgergeld, Essen gibt’s von der Tafel, und Jonne reicht es jetzt. Er reagiert mit Zuspätkommen, Leistungsverweigerung, und dann wird er auch noch beim Klauen erwischt.

Statt jetzt einfach nur Ärger zu kassieren, trifft er auf die Sozialarbeiterin Franzi, die ihm echte Unterstützung bietet. Das preisgekrönte Hörspiel aus dem Kinderpodcast Kakadu erzählt auf spannende Weise, wie aus kleinen Streichen wichtige Erfahrungen werden. Und wie viel passieren kann, wenn jemand wirklich zuhört. Dass die Kinderrollen wirklich von Kindern gesprochen werden, macht die Figuren lebendig und echt, man fühlt mit ihnen und sich selbst als Teil der Clique. Kleine Chaosmomente, überraschende Wendungen und echte Emotionen machen das Hörspiel zu einem Abenteuer, das Kinder ab 8 Jahren packt und gleichzeitig Mut macht, über eigenes Verhalten nachzudenken.

Ein würdiges Hörspiel für den ersten Preis vom MDR-Rundfunkrat. 62 Minuten, ab 8 Jahre. Hier kostenlos hören.