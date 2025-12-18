Alles, was Recht ist

Ein Guide für viele Lebenssituationen: Anstatt mit Paragrafen und Präzedenzfällen zu langweilen, beschreibt der Autor konkrete Lebenssituationen junger Menschen, in denen ein gesundes Rechtswissen hilfreich sein kann.

Vom Recht auf gewaltfreie Erziehung über die Schulpflicht und Handyverbote bis zum Taschengeldparagraf oder Internetkauf scheint keine Situation ausgelassen. So funktioniert das Buch einerseits als praktisches Nachschlagewerk bei konkreten Fällen. Andererseits erklärt es grundlegende Begriffe wie „Recht“, unseren Justizapparat und das BGB oder Umweltaktivismus ebenso einfach wie überraschend spannend, dass man es auch wie einen Roman von Anfang bis Ende durchlesen kann.

136 Seiten, 19,90 Euro, ab 10 Jahren