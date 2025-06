Tolle Wunden und Trostpflaster

Ein aufgeschrammtes Knie, eine Beule oder das „Loch im Kopf“: Wenn sich einer beim Spielen verletzt, nehmen alle anderen Kinder sofort fasziniert die Wunde genauestens unter die Lupe. Diese Empathie erfährt auch der kleine Junge in diesem wunderbaren Bilderbuch, der zum Mittelpunkt der Schule wird, als er „Peng!“ von der Tischtennisplatte knallt.

In Mathe zählen plötzlich alle ihre eigenen Unfälle, im Kunstunterricht geht die rote Farbe aus, und es werden sogar Gedichte über die herrliche Wunde geschrieben. So viel verblüffend authentische Gesichtsausdrücke, eine ausgefeilte Choreografie, Witz und Tempo hat es selten in Bilderbüchern für die Kleinsten.

So öffnet die schwedische Illustratorin mit scheinbar fix hingeworfenen Skizzen und Kreidefarbe ein magisches Tor in kindliche Gefühlswelten und schafft damit ganz großes Bilderbuchkino.

28 Seiten, 14 Euro, ab 4 Jahre