Eine Pfote wäscht die andere

Diese Haustiere kennen weder Leine noch Käfig: Streuner Flo, Ara Kara, Kräcker, die Maus, Dackel Rakete und Murmel, die Waschbärin, leben zwischen engen Gassen, essen aus Mülltonnen und fetzen sich mit der Elitegang der Rassehunde. Im Roman für Kinder sind nicht nur die Schwarzweiß-Zeichnungen zurückhaltend. Immer wieder gibt es Beschreibungen zum Schmunzeln, aber meist bereitet der Humor den ernsten Themen den Weg: Die Bedeutung eines Zuhauses und einer Familie, Inklusion und Freundschaft, soziale Ungleichheit, Vorurteile und Gerechtigkeit werden kindgerecht und behutsam vermittelt, ohne auf die Tränendrüse zu drücken. Ein einfühlsamer Einstieg in die Welt der Lesebücher mit Potenzial zum ersten Lieblingsbuch.

208 Seiten, 11 Euro, ab 8 Jahre