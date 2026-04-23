Abenteuer Krankenhaus

Ich fand das Buch richtig spannend! Außer bei meiner Geburt war ich nämlich noch nie in einem Krankenhaus. Da passiert super viel. Man erfährt, wie Ärztinnen, Pfleger und Therapeutinnen zusammenarbeiten und was auf den verschiedenen Stationen alles gemacht wird.

Ich wusste vorher gar nicht, was Ultraschall, Infusionen oder MRT sind. Im Buch wird das so erklärt, dass man denkt: Das ist gar nicht gruselig, sondern ziemlich interessant. Klasse fand ich die Geschichten von den Kindern im Krankenhaus. Zum Beispiel von Jasmin nach der Blinddarm-OP oder von Mika, der „an der Tankstelle“ hängt – das fand ich lustig.

Und dann gibt es auch noch Klinik-Clowns und Spielzimmer, damit es den Kindern nicht langweilig wird. Man sieht, dass im Krankenhaus viele Leute zusammenarbeiten und gut auf Kinder aufpassen.

Wenn ich mal ins Krankenhaus muss, freu ich mich schon auf die vielen netten Leute, die mir helfen wollen.

Ich würde das Buch allen Kindern empfehlen, die neugierig sind und wissen wollen, wie es im Krankenhaus so ist.

40 Seiten, 15,90 Euro, 3 – 10 Jahre