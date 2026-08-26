Klug, klüger, Klugscheißerchen

Diesmal habe ich das Hörspiel vom Buch gehört und dabei gebastelt – das war richtig entspannt, weil man gut zuhören kann, ohne etwas zu verpassen. Am lustigsten fand ich, wie das Klugscheißerchen immer alle verbessert hat. Manchmal war das nervig für die anderen Figuren, aber genau das ist ja so witzig. Ich musste richtig oft lachen, vor allem bei den Stellen in der Schule, wo es immer was zu korrigieren gab. Gut gefallen hat mir auch die Stimme vom Erzähler, weil er die Figuren unterschiedlich spricht und man immer sofort weiß, wer gerade redet. Dadurch konnte ich mir alles gut vorstellen, fast wie einen Film im Kopf. Schade, dass das Hörspiel so schnell vorbei war. Ich hätte am liebsten direkt einen zweiten Teil weitergehört – natürlich wieder beim Basteln.

Als Hörbuch bei Hörbuch Hamburg, 30.4.26, EAN, 9783844945652, 36 Min, 13 Euro (CD), 6,95 Euro (Download), ab 6 Jahre