Die Seele des Wassers

Dass indigene Frauen eine zentrale Rolle im Wasserschutz spielen, erfahren Kinder ab 4 Jahren und ihre Eltern in dieser wahren Bildergeschichte über zwei Aktivistinnen der Anishinaabe-Kultur.

Die kanadischen Ureinwohner:innen betrachten Wasser als lebendiges Wesen, und die Frauen sind traditionell seine Beschützerinnen. So kam es, dass Autumn Peltier 2019 das Amt der Wasserbeauftragen der First Nations von ihrer Großtante übernahm und weltweit für die Rettung des lebensnotwendigen Elements kämpft. Sie schrieb auch das Vorwort zu dem berührenden Bilderbuch, das mit kunst- und gefühlvollen Bildern vermittelt, wie wichtig die Verantwortung der Menschen für die Natur ist. So einfach verständlich die Sprache ist, so eindringlich berührt die Aussage die Vorlesenden und regt Kinder an, berechtigte Fragen zum Umgang mit unserer Umwelt stellen.

40 Seiten, 18 Euro, ab 4 Jahre