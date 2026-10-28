Wichtel Nils braucht Hilfe

Kaum zieht der Advent ein, geistern sie wieder heimlich durchs Haus, nur zu erkennen an den kleinen Türchen, winzigen Fußspuren im Mehl und ihren frechen Streichen.

Auch Weihnachtswichtel Nils steckt mitten in den Vorbereitungen. Er muss den Wunschzettel verschönern, die Hausmaus an den Pfoten kitzeln und dem Eichhörnchen ein Päckchen packen. Damit der kleine Kerl nicht verschläft oder von einem Missgeschick ins nächste stolpert, braucht er tatkräftige Unterstützung. Und dann werden die Kinder selbst zu Wichtelhelfern: Wer kräftig pustet, weckt den Schlafmützen-Wichtel auf, durch Schütteln und Drehen bringt man die Geschichte in Schwung, und zwischendurch erzählen sie von ihrem liebsten Weihnachtsessen.

So wird die gemeinsame Vorlesezeit zum lebendigen Spiel für kleine Hände.

48 Seiten, 9,99 Euro, 2 bis 4 Jahre