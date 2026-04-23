Unser Blick in den Spiegel formt das Selbstbild unserer Kinder

Nicht nur, aber gerade als Mutter einer Tochter fragt man sich ständig, welche Botschaften über Körper, Schönheit und Selbstwert man im Alltag – bewusst oder unbewusst – dem Kind mitgibt.

Die zentrale Botschaft dieses Buches gilt selbstverständlich ebenso für Väter, Söhne und alle darüber und dazwischen: Ein gesundes Verhältnis zum eigenen Körper entsteht genau dort, wo Erwachsene es vorleben. Auf überraschend praxisnahe Weise zeigt dieses Buch Eltern, wie sie eigene Glaubenssätze über Körper und Schönheit erkennen und Schritt für Schritt verändern können.

In sieben klar strukturierten Schritten erläutert die Psychologin und Therapeutin, wie ein positives Körpergefühl entwickelt und authentisch an Kinder weitergegeben werden kann. Dabei laden alltagstaugliche Übungen dazu ein, genauer hinzuhören – vor allem bei der eigenen Sprache. Selbst beiläufige Bemerkungen über Aussehen, Essen oder Gewicht wirken langfristig prägend auf Kinder, unabhängig von Geschlecht oder Alter.

Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf dem Umgang mit Social Media und Werbung. Eltern werden ermutigt, mit ihren Kindern über bearbeitete Bilder und unrealistische Ideale ins Gespräch zu kommen und diese gemeinsam kritisch zu reflektieren. Auch Sport und Bewegung werden neu gedacht: nicht als Mittel zur Optimierung des Körpers, sondern als etwas, das Spaß macht, fit hält und gemeinsam erlebt wird.

Besonders wertvoll ist zudem der Fokus auf die Wertschätzung aller Körpertypen: Kinder lernen, Vielfalt selbstverständlich zu sehen und ihren Körper für seine Fähigkeiten zu schätzen – statt nach äußeren Normen zu bewerten.

Gerade deshalb ist dieses Buch so wichtig: Es liefert praktische Wege, die Vorbildrolle bewusst zu gestalten.

Eltern lernen, eigene Unsicherheiten zu erkennen und Sprache sowie Verhalten so zu wählen, dass Kinder Selbstannahme statt Druck erleben. Auf diese Weise werden Kinder früh gestärkt, entwickeln Selbstvertrauen und ein realistisches, gesundes Körperbild – unabhängig von Geschlecht oder familiärer Rolle. Empathisch, praxisnah und ohne erhobenen Zeigefinger zeigt Dr. Charlotte Ord, wie Erwachsene ihren Kindern Selbstannahme vorleben und Druck durch Schönheitsideale vermeiden können.

Anders als viele klassische Ratgeber überzeugt dieses Buch durch praxisnahe, alltagstaugliche Tipps und eine klare, flüssige Sprache – ideal auch für Leser:innen, die sonst einen großen Bogen um Ratgeber machen.

336 Seiten, 13 Euro, für Eltern