Wer hat hier das Sagen?

Wer hat Macht in einer Demokratie, wie funktioniert ein Rechtsstaat und wie ist die deutsche Verfassung organisiert? Die Sache mit dem Bundesrat, dem Bundestag und der Gewaltenteilung in unserer Regierung können auch nicht alle Eltern fehlerfrei aus dem Ärmel schütteln. Dieses Buch erklärt verständlich, wie Politik funktioniert und legt einen Schwerpunkt auf die Rechte und Pflichten von Kindern, Eltern und Lehrkräften. Es zeigt auf, wo Jugendliche mitmischen dürfen, und wohin sie sich wenden können, um ihre Rechte durchzusetzen. Auch zu den Themen Taschengeld, Knutschen, Gendern und Piercings gibt es eigene Kapitel. Für die Allgemeinbildung ein sinnvolles Nachschlagewerk von Anfang an.

13,95 Euro (kartoniert), ab 10 Jahre