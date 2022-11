Wichtige Fragen und Antworten auf dem Bauernhof

Was ist ein Krieg?

fragt die Gans Dorle ihren Kartoffelbauern Jochen, und er erklärt es ihr. Der Autor, Regisseur und Pummel-Plüschmors-Erfinder Dirk Böhling hat ein neues Kinderbüchlein geschrieben. Und vielleicht wäre es mit seinen 24 Seiten in unserem großen Berg an Neuerscheinungen glatt untergegangen, wenn da nicht der Hinweis ganz oben stünde, dass der komplette Erlös aus dem Verkauf an Hilfsprojekte für die Ukraine gespendet wird. Und weil das Thema immer aktuell ist, die bebilderte Geschichte Kindern den Krieg behutsam erklärt und weil es Eltern hilft, Fragen zum Krieg kindgerecht zu beantworten, können wir es auch uneingeschränkt empfehlen.

24 Seiten, 10 Euro (gebunden), ab 4 Jahre