Zwischen Wellen und Wahrheit

Dieses Buch passt perfekt in den Urlaubskoffer: Jana und Katja sind beste Freundinnen im Leipzig von 1985. Ihre Familien könnten kaum unterschiedlicher sein – die einen kritisch gegenüber der DDR, die anderen fest im System verankert. Als Janas Familie die riskante Flucht über die Ostsee in den Westen plant, darf sie niemandem etwas verraten. Schon gar nicht Katja.

Was folgt, ist ein innerer Ausnahmezustand: Freundschaft gegen Geheimnis, Vertrauen gegen Angst. Authentisch und spannend erzählt die Geschichte von dieser Zerrissenheit und fesselt Kinder ab 10 Jahren, die zwischen Bilderbuch und Jugendroman sonst wenig passende Bücher finden. Gleichzeitig öffnet das Buch ein wichtiges Fenster in die Geschichte der DDR, die diese Kinder selbst nicht erlebt haben, die aber bis heute nachwirkt und Teil unseres gemeinsamen Erinnerns bleibt. So wird Geschichte greifbar, ohne belehrend zu sein.

Gerade im Urlaub an der Küste entfaltet die Geschichte ihre besondere Wirkung: Wenn man selbst aufs Wasser blickt, liest man intensiver.

Ein spannender, kluger Roman über Mut, Loyalität und Freiheit – und darüber, wie groß die Welt wirkt, wenn man 12 Jahre alt ist.

192 Seiten, 15 Euro, ab 10 Jahre