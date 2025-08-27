Die Kraft der Wünsche und andere Macken

Die Schweizer Verlegertochter Zoë Jenny veröffentlichte bereits als Schülerin ihre ersten Geschichten und schreibt heute erfolgreich für Kinder, Jugendliche und Erwachsene. Als sie 3 Jahre alt war, ließen sich ihre Eltern scheiden, und so findet sich in ihrem neuen Roman für Kinder viel Autobiographisches.

Auch die Riversidekids und die 12-jährige Lea leben nicht in „Bilderbuchfamilien“. Die Clique beschließt eines Tages, ins Einkaufszentrum einbrechen und baut auf Leas Hilfe, da ihre alleinerziehende Mutter dort arbeitet und einen Schlüssel hat…

Doch dann passiert etwas, mit dem keiner der Jugendlichen gerechnet hat. Sie müssen sich einem magischen Rätsel stellen und ihre Ängste überwinden: vor Hunden, vor der Dunkelheit oder nicht gemocht zu werden. Die Autorin erzählt leicht und einfühlsam aus der Sicht der jungen Protagonistinnen, und von der ersten Seite an so spannend, dass man das Buch kaum aus der Hand legen mag. Ein fesselnder Einstieg in der Welt der Romane.

208 Seiten, Hardcover, 17 Euro, ab 9 Jahre