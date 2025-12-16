Töpfchentraining – der entspannte Einstieg für Kinder und Eltern

× Erweitern © Kindsgut Töpfchentraining

Viele Eltern fragen sich, wann der richtige Moment gekommen ist, um das Töpfchentraining zu starten – und wie der Wechsel von der Windel möglichst locker und stressfrei klappt. Gespräche mit Pädagog:innen und Familien zeigen: Kinder profitieren besonders von Ruhe, klaren Abläufen und einer Umgebung, in der sie sich sicher fühlen.

Wann ist der richtige Zeitpunkt?

Ein festes Alter gibt es nicht. Jedes Kind entwickelt sich in seinem eigenen Tempo und sendet eigene Signale. Typische Hinweise können sein:

Das Kind bleibt zwischendurch länger trocken.

Es zeigt Bewusstsein für eigene Bedürfnisse, z. B. durch Gestik, Mimik oder Worte.

Es möchte aktiv mitmachen und beobachtet die Erwachsenen auf der Toilette.

Wichtig: Es gibt kein „richtig“ oder „falsch“ – Gelassenheit und ein druckfreier Ansatz sind entscheidend.

Tipps für einen unkomplizierten Start

Es braucht gar nicht viel für den entspannten Einstieg. Oft reicht schon ein Mix aus Ruhe, Geduld und kleinen Alltagshelfern:

Rituale etablieren: z. B. nach dem Schlafen oder vor dem Baden gemeinsam aufs Töpfchen.

Praktische Kleidung: leicht an- und auszuziehen.

Locker bleiben: Missgeschicke gehören dazu.

Spielerisch begleiten: Lieder, Bücher oder kleine Spiele machen das neue Thema vertraut.

Welche Ausstattung den Einstieg erleichtert

Ein gemütliches, kindgerechtes Töpfchen kann den Start deutlich angenehmer machen. Darauf sollten Eltern achten:

stabiler Stand,

ergonomische Sitzform,

optional Rückenlehne oder Armstützen,

leicht zu reinigen,

freundliches, kindgerechtes Design.

Videokurs für mehr Sicherheit

Das Online-Seminar „Töpfchentraining“ mit Dr. Katharina Schroth ist ideal für alle, die sich praxisnah auf die Windelfrei‑Zeit vorbereiten möchten. In dem Kurs erklärt die Kinderärztin und vierfache Mutter unter anderem

wann du mit dem Töpfchentraining beginnen kannst,

was du für einen guten Start brauchst,

wie du dein Kind bestmöglich begleitest –

aufgeteilt in verständliche Videosegmente mit alltagsnahen Tipps für Eltern.

Fazit

Der Weg zur Windelfreiheit ist individuell. Mit Zeit, positiver Haltung und passender Ausstattung entwickeln Kinder Schritt für Schritt ihr Körpergefühl. Kleine Helfer wie Rituale, motivierende Bücher oder ein sympathisches Töpfchen erleichtern allen Beteiligten den Einstieg.

