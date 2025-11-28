5-Minuten-Spiele für zwischendurch

× Erweitern © Canva Familie, Spiele, Weihnachten

Keine Lust auf Spielbrett und Anleitung? Kein Problem! Diese Mini-Spiele funktionieren ohne Vorbereitung, passen in jede Keks-Pause und sorgen garantiert für Lacher – egal ob in der Küche, im Wohnzimmer oder zwischen Geschenkpapierbergen.

🎭 Weihnachts-Scharade

So geht’s: Einer denkt sich einen Weihnachtsbegriff aus, etwa „Geschenke auspacken“, „Schneemann bauen“ oder Stern über Bethlehem, das Jesuskind in der Krippe, und stellt ihn pantomimisch dar. Wer als erstes richtig rät, ist dran. Funktioniert in Teams oder einzeln – aus dem Lachen kommt hier niemand mehr raus.

Alter: ab 6 Jahren

ab 6 Jahren Material: keines

🎅 Ich wünsche mir vom Weihnachtsmann...

Ganz einfach: Wie „Ich packe meinen Koffer“, nur weihnachtlicher! Wer anfängt, sagt z. B. „Ich wünsche mir vom Weihnachtsmann ein Malbuch.“ Der oder die Nächste wiederholt alles und ergänzt einen neuen Wunsch. Wer etwas vergisst, scheidet aus – wer durchhält, hat sich eindeutig das größte Geschenk verdient.

Alter: ab 6 Jahren

ab 6 Jahren Material: keines

🎁 Geschenke-Wortkette

Das Prinzip: Die erste nennt ein Geschenk („Auto“), der nächste beginnt mit dem letzten Buchstaben („Orangenpresse“) – und so weiter. Wer Lust hat, schreibt alles mit und liest die Kette am Ende als kleine Weihnachtsgeschichte vor.

Alter: ab 7 Jahren

ab 7 Jahren Material: keines

🦌 Rentier-Rennen

So geht’s: Legt eine Route mit Start- und Ziellinie im Zimmer oder in der ganzen Wohnung fest. Dann geht’s los: Alle krabbeln oder hüpfen auf allen Vieren durch den Parcours, eben genau wie Rentiere. Wer zuerst die Ziellinie erreicht, gewinnt. Egal, ob ihr eine kurze oder längere Runde plant: bei den Verrenkungen der Rentiere ist viel Gelächter garantiert.

Alter: ab 3 Jahren

ab 3 Jahren Material: keines

🥸 Wer bin ich? Weihnachts-Edition

So funktioniert‘s: Jede:r schreibt einen weihnachtlichen Begriff (Person, Tier oder Gegenstand) auf einen Zettel, klebt ihn jemandem auf die Stirn – und dann wird geraten, was das Zeug hält. „Bin ich ein Mensch?“, „Bin ich groß?“, „Bin ich ein Geschenk?“ Wer’s zuerst errät, darf die nächste Runde eröffnen.

Alter: ab 6 Jahren

ab 6 Jahren Material: Papier, Stifte und Klebeband oder Klebezettel

😎 Weihnachten ertasten

Augen zu und durch! Ein Familienmitglied bekommt die Augen verbunden und wird zu einem Gegenstand geführt – etwa einem Baum, Geschenk oder einer Dekofigur. Nach dem Ertasten muss erraten werden, was es war. Funktioniert drinnen wie draußen und sorgt für spannende „Blinde Kuh“-Momente mit Weihnachtsduft.

Alter: ab 4 Jahren

ab 4 Jahren Material: Augenbinde

😆 Liedergurgeln

Vorsicht, Spritzgefahr: Ein:e Mitspieler:in nimmt einen Schluck Wasser und gurgelt ein Weihnachtslied. Wer das Lied errät, darf das nächste trällern – Verzeihung, gurgeln. Bonuspunkte für weihnachtliches Blubbern.

Alter: ab 5 Jahren

ab 5 Jahren Material: Gläser mit Wasser

🫣 Synchronsprechen

So läuft‘s: Eine Person sitzt, eine steht dahinter und hält die Hände der vorderen Person. Wenn eine Hand gedrückt wird, öffnet die sitzende Person den Mund – die hintere spricht. Und schon spricht Oma plötzlich wie der Weihnachtsmann: „Heute gibt’s Plätzchen satt für alle!“ Herrlich albern, herrlich lustig.

Alter: ab 6 Jahren

ab 6 Jahren Material: keines

