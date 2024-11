× Erweitern © Ingemar Reimer Calcada

Portugal lässt grüßen: Calçada ist eine typische Wegpflasterung in dem Urlaubsland und Namensgeberin für dieses Plättchen-Legespiel. Über einen zentralen Auswahlmechanismus erhält man Calçada-Plättchen, die man dann auf seinem Spielplan möglichst geschickt anordnen muss.

Gut gepflastert ist halb gewonnen

Der eigene Spielplan besteht aus einem 5 x 5 Raster, das in unterschiedlich große Bezirke eingeteilt ist. Entsprechend tragen die einzelnen Felder Zahlen von 1 bis 5. Die Plättchen gibt es in 5 Farben, und von jeder Farbe stehen zu Beginn 3 Plättchen zur Auswahl. In jedem Bezirk dürfen nur Plättchen derselben Farbe liegen, sobald das erste Plättchen dort hineingelegt wurde. Wird ein Bezirk abgeschlossen, kommt es zur Wertung. Je eher man einen Bezirk abschließt, umso besser, da es noch einen Multiplikator für die einzelnen Farben gibt, der aber je nach Dauer geringer wird. In der Schlusswertung gibt es zusätzlich Punkte für Symbole auf den Plättchen. Je größer die Gruppe von gleichen, aneinandergrenzenden Symbolen ist, desto mehr Punkte winken.

Plättchen-Legen auf Portugiesisch

Auch wenn jeder auf seinem Spielplan baut, darf man die anderen Mitspielenden nicht aus den Augen lassen. Wer sammelt welche Farbe? Wo winken noch viele Punkte? Welche Symbole werden gerade gesammelt? Durch die leicht zugänglichen Regeln kann man schnell in den Wettkampf um die Punkte einsteigen. Ist man selber an der Reihe, kann der nächste Zug sofort erkennbar sein. Manchmal muss man aber auch um die Ecke denken, wenn gerade nicht das gewünschte Symbol verfügbar ist oder man nicht die passende Zahl spielen kann. Calçada ist ein elegantes Plättchen-Legespiel für die ganze Familie.

Calçada, Piatnik, ab 10 Jahre, 2 - 4 Spielende, ca. 45 Minuten, ca. 35 Euro