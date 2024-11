× Erweitern © Ingemar Reimer Einfach genial 3D

Jetzt wird auch noch oben gestapelt: 2004 erschien "Einfach genial" und wurde für das Spiel des Jahres nominiert. Zwanzig Jahre später wurde die neue Variante “Einfach genial 3D” veröffentlicht, und weiß zu überzeugen.

Nach oben geht immer

Die 3D-Ausgabe besteht aus 78 Spielsteinen, die jeweils zwei Farben zeigen. Insgesamt gibt es 6 unterschiedliche Farben. Man versucht, die Steine farblich passend anzulegen, um für die entsprechende Farbe Punkte zu erhalten. Je mehr Farbfelder der gleichen Farbe an den gelegten Stein angrenzen, um so mehr Punkte. Am Ende entscheidet, wessen letzter Farbmarker am weitesten fortgeschritten ist. Das Spielfeld ist deutlich kleiner, als beim Vorgänger. Allerdings kann man die Steine in die Höhe bauen. Durch geschicktes Stapeln ergeben sich ganz neue taktische Möglichkeiten.

Frischer Wind mit 3D

Wer schon "Einfach genial" gespielt hat, wird sich in der 3D-Fassung sehr schnell zurechtfinden, denn an den Grundregeln hat sich nichts verändert. Durch das Stapeln der Steine kommt aber frischer Wind ins Spiel. Früher konnte es passieren, dass zu Beginn jeder in einem Bereich angelegt hat. Aufgrund des kleineren Spielfelds gibt es nun mehr Interaktion. Für alle Fans von Legespielen eine klare Empfehlung.

Einfach Genial 3D, Kosmos, ab 8 Jahre, 1 - 4 Spielende, ca. 45 Minuten, ca. 30 Euro