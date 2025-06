× Erweitern © Kosmos Cities

„Wir bauen eine Stadt“ klingt in der Theorie erstmal einfach. Man braucht Häuser zum Wohnen, Geschäftsviertel und natürlich Parks und Seen für die Erholung. All das muss aber clever kombiniert werden, wenn man das Spiel gewinnen möchte.

Stadtplaner gesucht

Cities wird über acht Runden gespielt, und mit jeder wächst die Stadt. Stadtfelder sind die Basis und werden in einem 3x3-Raster angeordnet. Darauf baut man Gebäude in verschiedenen Farben und stattet Parks und Seen mit Attraktionen aus. Zusätzlich gibt es Karten mit Aufträgen, die man möglichst gut erfüllen sollte. In jeder Runde werden je ein Stadtfeld, Gebäudeteile, Attraktionen und Auftragskarten aus der gemeinsamen Auslage ausgewählt. Dabei muss man aufpassen, dass einem kein wichtiges Teil vor der Nase weggeschnappt wird. Zusätzlich bringen unterschiedliche Stadtentwicklungspläne Siegpunkte ein. Diese Pläne können von allen erfüllt werden, also heißt es schnell sein.

Leichter Einstieg, viel Spielspaß

Cities ist ein ansprechendes Städtebauspiel, das dank der kurzen Regeln sehr zugänglich ist. Runde für Runde entsteht bei allen eine individuelle Stadt und jeder versucht möglichst erfolgreich zu bauen. Bei der Auswahl der Stadtteile herrscht ordentlich Konkurrenz, und nicht selten landet ein dringend benötigtes Teil bei einer anderen Person. Dann kann es bei diesem sonst ruhigen Wohlfühl-Spiel auch mal emotional werden. Für Städtebauer und Plättchen-Leger auf jeden Fall eine klare Empfehlung.

Cities - Große Städte, große Pläne