Ein märchenhafter Pilzwald schießt Runde für Runde aus dem Boden, und die Feen erfreuen sich an seiner Vielfalt. Sie fliegen von Pilz zu Pilz und sorgen so dafür, dass die Spielenden wertvolle Manapunkte erhalten. Nur wer seine Pilze clever auslegt und seine Fee auf den passenden Pilzen landen lässt, hat am Ende die Nase vorn.

Ein verzauberter Pilzwald

In diesem Familienspiel errichten alle mithilfe von Karten vor sich einen eigenen Wald aus unterschiedlichen Pilzen. Beim Auslegen kann man links oder rechts von bereits liegenden Pilzen anlegen oder bestehende Pilze wachsen lassen. Große Pilze bringen mehr Mana ein, mehr Pilze erhöhen die Chance auf eine Landung fremder Feen. Auf jeder ausgespielten Karte ist die Anzahl der Schritte vermerkt, die die eigene Fee zieht. Dabei bilden die Pilze von allen Spielendenden einen Kreis und die Fee fliegt von Pilz zu Pilz. Landet die Fee auf einem Pilz eines anderen Spielenden, erhält dieser das Mana für den Pilz. Sollte man diese Pilzart auch in seiner Auslage haben, bekommt man von diesem Pilz ebenfalls Mana. Hat man den Pilz nicht, geht man leider leer aus und nur der andere Spieler profitiert. Durch cleveres Positionieren der Pilze und Auswahl der Karten versucht man, die meisten Manapunkte zu erhalten.

Hoffentlich geht der Plan auf

Fairy Ring glänzt durch überschaubare Regeln und eine ansprechende Optik. Die Feen aus Acryl scheinen geradezu über dem Tisch zu schweben. Wenn alle gleichzeitig eine Karte zum Auslegen wählen, kann man hören, wie leise vor sich hin gezählt wird. Wo würde die eigene Fee wohl landen? Werden die Karten dann ausgespielt, kann es sein, dass sich schon wieder alles geändert hat. Der gut ausgedachte Plan geht nicht auf, weil mit einem neuen Pilz eines Mitspielenden ein ungeplanter Schritt dazu gekommen ist. Jetzt muss man schauen, ob man noch reagieren kann. Ein schöne Mischung aus Taktik und Glück. Wer ein ansprechendes Familienspiel sucht, das trotz einfacher Regeln taktische Möglichkeiten bietet, ist bei Fairy Ring genau richtig.

Fairy Ring, Repos, ab 8 Jahre, 2 - 4 Spielende, ca. 40 Minuten, ca. 30 Euro