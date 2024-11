× Erweitern © Ingemar Reimer Mlem - die Astrokatzen

Bis zur Unendlichkeit und noch viel weiter: Wenn es nach diesem Würfelspiel geht, haben die Katzen im Jahr 2075 die Kontrolle über die Erde übernommen und wollen als nächstes den Weltraum erobern. Runde für Runde wählt jeder eine Astrokatze für das Team der Rakete aus. Stellt sich nur die Frage, wann man am besten aussteigt.

3 - 2 - 1 - Lift Off

Eine riesige Weltallmatte liegt in der Tischmitte und zeigt den Weg der Rakete von der Erde bis zu den Tiefen des Weltalls. Für die Rakete sind es 26 Felder vorbei an Planeten und Monden. Allen Spielenden stehen 8 verschiedene Astrokatzen mit Spezialfähigkeiten zur Verfügung. Zu Beginn schickt jeder eine Katze in die Rakete und der Captain übernimmt die 6 Würfel. Die Würfel tragen die Zahlen von 1 bis 4 sowie einen Booster. Nur wenn der Captain eine bestimmte Zahl würfelt, geht die Reise ins All weiter. Andernfalls stürzt die Rakete ab. Allerdings muss man eingesetzte Würfel abgeben, so dass es immer weniger werden. Gut, dass man nach jedem Wurf aussteigen kann, wenn einem das Risiko eines Absturzes zu groß wird. Durch das Aussteigen auf Planeten und Monden erhält man Punkte und am Ende gewinnt die Astrokatze mit den meisten.

Wildes Weltraum-Würfeln

Mlem ist ein sogenanntes Push-Your-Luck-Spiel, heißt: Mit jedem Würfelwurf wird das Glück immer wieder herausgefordert. Natürlich will man viele Punkte erzielen, aber welches Risiko ist man bereit, einzugehen? Die Spezialfähigkeiten der Astrokatze helfen, das Risiko berechenbarer zu machen oder mehr Punkte zu kassieren. In der Raketenmannschaft treffen unterschiedliche Interessen aufeinander, was Mlem zu einem spannenden Würfelspiel macht, bei dem alle gleichzeitig aktiv sind. Entweder als würfelnder Captain oder Crewmitglied, immer auf dem Absprung vor dem Absturz. Ein tolles Spiel für Familien mit Kindern ab 8 Jahren.

Mlem - die Astrokatzen, Rebel, ab 8 Jahre, 2 - 5 Spielende, ca. 30 - 60 Minuten, ca. 30 Euro