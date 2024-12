× Erweitern © Ingemar Reimer Papaya Boats

Es gilt, in seinem Boot die meisten Papayas auf dem Fluss zu transportieren. Da jeder jedes Boot bewegen darf und niemand weiß, wem welches gehört, ist das Spiel bis zum Ende spannend.

Welches Boot ist deins?

Der Spielplan zeigt einen Fluss, der im Kreis fließt und in Felder eingeteilt ist. Die Felder sind Blau, Pink oder Gelb. Vom Steg aus reihen sich zu Beginn 5 Boote hintereinander und jeder zieht verdeckt eine Bootskarte. Natürlich verrät man nicht, welches Boot man gezogen hat. Für jede Spielrunde liegt in der Mitte eine Karte, die Auskunft darüber gibt, in welches Boot am Ende der Runde wie viele Papayas geliefert werden. Je nach Position gehen manche Boote leer aus und andere werden reichlich beliefert. Um die Boote in eine gute Position zu bringen, liegen neben dem Spielplan verdeckte Plättchen mit den Farben der Felder. Wer an der Reihe ist, deckt eines auf und darf ein beliebiges Boot auf das nächste freie Feld der gezogenen Farbe bewegen. So geht es reihum, bis von einer Farbe das dritte Plättchen aufgedeckt wurde. Dann ist die Runde beendet und Papayas werden entsprechend der Karte in der Mitte verteilt. Für die folgenden Runden wird jeweils eine neue Karte aufgedeckt und nach 4 Runden endet das Spiel. Wer die meisten Papayas in seinem Boot sammeln konnte, gewinnt das Spiel.

Für Kinder und Erwachsene

Die Spielregeln sind schnell erklärt und leicht zu verstehen. Es ist hilfreich zu betonen, dass die Kinder nicht über ihre gezogene Bootskarte reden dürfen. Plättchen für Plättchen versuchen alle, ihr eigenes Boot so geschickt wie möglich zu positionieren. Immer wieder verschiebt sich die Reihenfolge. Das dritte Plättchen einer Farbe aufzudecken, ist ganz klar ein Vorteil, der sich über die Spielrunden aber wieder ausgleicht. Durchaus auch für Erwachsene reizvoll, so dass man gerne mit den Kindern zusammen spielt.

Papaya Boats, Piatnik, ab 6 Jahre, 2 - 5 Spielende, ca. 20 Minuten, ca. 18 Euro