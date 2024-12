× Erweitern © Ingemar Reimer Große kleine Edelsteine

Wer ganz genau hinschaut, gewinnt: Wenn man beim Volk der Kobolde für die königlichen Juwelen zuständig ist, hat man es geschafft. Den ganzen Tag darf man mit den schönsten und wertvollsten Edelsteinen arbeiten, die die Schatzkammern zu bieten haben. Sollte aber bei der königlichen Krone mal ein Stein fehlen, braucht es ein scharfes Auge, Reaktionsschnelligkeit und Glück, um den richtigen Stein zu finden.

Edelsteine glitzern um die Wette

In der Tischmitte liegen 81 verdeckte Edelsteine. Einige haben die gleiche Form, aber die Größe ist immer unterschiedlich. In jeder der 6 Spielrunden werden drei Karten mit Edelsteinen aufgedeckt, die es zu finden gilt. Alle suchen gleichzeitig und versuchen, nur mit Augenmaß die passenden drei Edelsteine zu entdecken. Haben alle ihre Wahl getroffen, folgt die Auflösung. Die Edelsteine werden umgedreht und anhand eines Symbols lässt sich sofort erkennen, wer richtig gelegen hat und die Siegpunkte einstreicht. Wer knapp daneben lag, bekommt als Trostpflaster ein Lupenteil, dass später gegen Punkte eingetauscht wird. Nach der sechsten Runde steht der siegreiche Kobold fest.

Ganz genau hinschauen!

Die Größe der Edelsteine einer Form unterscheidet sich nur minimal, so dass man mehr als nur genau hinsehen muss. Direktes Vergleichen ist verboten. So sind alle Kobolde gleichzeitig auf der Suche und machen sich Konkurrenz. Bei der Auflösung feiert der Kobold mit dem richtigen Tipp sein phänomenales Sehvermögen, während andere glauben, sie hätten einen Knick in der Optik. Trotzdem ist der Reiz, es in der nächsten Runde besser machen zu wollen, einfach zu groß. Der eine ist hier talentierter als der andere, aber gerade Kinder werden in diesem Spiel zu Königen.

Große kleine Edelsteine, Schmidt Spiele, ab 5 Jahre, 2 - 4 Spielende, ca. 15 Minuten, ca. 20 Euro