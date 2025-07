× Erweitern © Spiele Ingemar Fast Factory

Viele Spiele erfordern Geduld und Überlegung. Oftmals gilt es, sich Dinge zu merken, Züge vorauszudenken oder sprachliche Kreativität zu beweisen. Wer dazu Tempo und Action sucht und gleichzeitig Freude am Lösen kniffliger Aufgaben hat, ist bei Fast Factory genau richtig.

Wer stapelt am schnellsten?

Die Fabrik besteht aus vier Holzteilen: einem Ring, einer Scheibe, einem kleinen Zylinder und einem großen Zylinder, in den der kleine passt. Jedes Holzteil steht zu Beginn auf einer bestimmten Farbfläche. Eine Auftragskarte gibt die 12 auszuführenden Arbeitsschritte vor. Dabei muss das jeweils abgebildete Holzteil auf die vorgegebene Farbfläche platziert werden. Befinden sich bereits andere Holzteile auf dem zu bewegenden Teil, müssen diese zusammen mit ihm bewegt werden. Schritt für Schritt werden die Holzteile so gestapelt und gedreht, bis am Ende der Zielturm entsteht. Stimmt dieser mit dem Bild auf der Auftragskarte überein, gewinnt die oder der Schnellste einen Punkt. Wer zuerst drei Punkte gesammelt hat, gewinnt das Spiel.

Challenge accepted!

Fast Factory ist in wenigen Augenblicken erklärt. Doch schon bei der ersten Aufgabe wird klar: Es erfordert Konzentration, Geschick und Geschwindigkeit, um erfolgreich zu sein. Ein kleiner Fehler im Ablauf genügt, und schon stimmt das Endergebnis nicht mehr. Fast Factory lässt sich auch in Teams spielen. Dann werden die Arbeitsschritte untereinander aufgeteilt. Wer solche Herausforderungen liebt und auch unter Zeitdruck einen kühlen Kopf bewahrt, wird an Fast Factory seine Freude haben.

