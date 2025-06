× Erweitern © Ingemar Reimer Die Mäusebande

Auch Tierkinder bekommen Besuch von der Zahnfee. Fällt sie einmal aus, springt die Mäusebande ein, um ihre Aufgabe zu übernehmen. In diesem kooperativen Merkspiel müssen neun Tierkinder gefunden werden, bevor die Nacht endet.

Mucksmäuschenstill

In der Tischmitte liegen neun Wald-Plättchen aus, die jeweils drei verschiedene Tierkinder abbilden. Die Tierkinder sind in drei Größen abgebildet: klein, mittel und groß, wobei jede jedes Tierkind genau einmal in jeder Größe vorkommt. Das erste Auftrags-Plättchen wird aufgedeckt. Nun gilt es, das Tier unter einem der Wald-Plättchen zu finden. Wenn die anderen Kinder glauben zu wissen, wo sich das gesuchte Tierkind befindet, dürfen sie als Tipp ihre Mäusefigur an diese Reihe stellen. Dies kann die Suche erleichtern. Ist das gesuchte Tierkind gefunden, wird ein Zahn der passenden Größe in die Truhe gelegt. Anfangs sind noch Zähne aller Größen im Vorrat. Sind gegen Ende des Spiels aber beispielsweise nur noch kleine Zähne übrig, muss auch das kleine Tierkind gefunden werden. Die Kinder müssen sich die Plättchen also gut merken. Gelingt es, rechtzeitig alle Tierkinder zu finden, haben alle gemeinsam gewonnen.

Gemeinsam gewinnen

Die meisten Merkspiele werden gegen Ende einfacher. Hier ist es genau andersherum, was bis zum Schluss für Spannung sorgt. Da im Team gespielt wird, können sich aber alle gegenseitig unterstützen. Für Kinder ab 6 Jahren wird das Spiel durch hinzukommende Bösewichte noch anspruchsvoller. Die Mäusebande beweist, wie gut kooperative Merkspiele funktionieren können.

Die Mäusebande