Bei diesem Kartenspiel geht es darum, möglichst wertvolle Sets zu sammeln, wobei sich ihr Wert während des Spiels schnell ändern kann. Denn mit jeder Partie kommen neue Regeln hinzu und Karten erhalten durch das Aufkleben von “Stickern“ zusätzliche Fähigkeiten oder Effekte.

Auf den Sticker kommt es an

Die Grundregeln sind einfach: Jeder Spieler startet mit sechs Karten auf der Hand. Wer am Zug ist, nimmt eine Karte aus der offenen Auslage und darf beliebig viele Karten des selben Sets ausspielen. Zum Beispiel Karten vom Mümmelmagier, Karatekatz oder Mr. Pandastisch. Je nachdem, wie viele Karten man ausgespielt hat, dürfen weitere Karten aus der Auslage genommen oder die Wertigkeit des Sets geändert werden. Am Ende jeder Partie wird ein Boosterpack geöffnet, das neue Regeln oder Kartenaufwertungen in Form von Stickern enthält. Durch Aufkleber werden die Karten aufgewertet, und so entsteht ein ganz individuelles Spiel. Es gewinnt, wer am Ende die wertvollsten Sets gesammelt und somit die meisten Punkte erzielt hat.

Mehr als nur Karten sammeln

Spiele, bei denen Kartensets gesammelt werden, sind zwar bekannt, doch durch die ständige Veränderung bleibt „Stickers“ dauerhaft spannend und unvorhersehbar. Das Öffnen der Booster wird stets mit Spannung erwartet, und nicht nur Kinder freuen sich darauf, die neuen Sticker auf die Karten zu kleben. Die eigene Strategie muss an die neuen Gegebenheiten angepasst werden, bevor die nächste Runde beginnt. Ein abwechslungsreiches und unterhaltsames Spiel für die ganze Familie.

