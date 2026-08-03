Eure Straße, euer Fest!

Sommer in der Stadt: Zwischen Reihenhäusern, Mehrfamilienblöcken und Grüninseln werden Straßen zu Spielplätzen, Parkplätze zu Picknickflächen, Kinder malen mit Kreide bunte Bilder auf den Asphalt, irgendwo raucht ein Grill, klappert Geschirr, und Menschen, die sich sonst nur vom Grüßen kennen, stehen nebeneinander am Kuchenbuffet.

Ob in Walle oder Schwachhausen, Gröpelingen oder Vegesack, Neustadt oder Kattenturm – diese kleinen Nachbarschaftswunder könnt ihr auch organisieren!

Kein großes Event, kein Eintritt, keine Bühne - trotzdem fühlt es sich für einen Tag an wie ein Festival mitten im Viertel. Die beste Zeit für die Vorbereitung ist jetzt, in den Sommerferien. Alle haben Zeit zum Anpacken, und schon wird aus einer ganz normalen Straße plötzlich ein Ort, an dem Kinder bestimmen, Erwachsene sich neu kennenlernen und näher zusammenrücken.

Ein Straßenfest ist kein Selbstläufer – aber genau das macht es so wertvoll. Denn alles, was hier entsteht, ist selbst organisiert, gestaltet, getragen von vielen kleinen Ideen. Und die Kinder sind nicht nur „dabei“, sie können aktiv mitwirken: Einladungen malen, Spielstationen erfinden, beim Aufbau helfen, kleine Programmpunkte vorbereiten. Dann erleben sie, dass ihre Straße ihnen gehört – zumindest für einen Tag. Und ganz nebenbei wird aus dem „Mann aus Hausnummer 12“ plötzlich Stefan, der super Fußball spielt, und aus „der Familie mit dem Hund“ werden neue Freunde.

1. Die Idee nimmt Form an

Damit aus der ersten Idee etwas Konkretes wird, gilt es, andere mit ins Boot zu holen. Das funktioniert oft am besten direkt – durch ein Gespräch an der Haustür, einen Aushang im Hausflur oder eine Nachricht in der Hausgemeinschaft. Ziel ist ein erstes Treffen, bei dem gemeinsam überlegt wird, wie groß das Fest werden soll, ob es eher gemütlich oder bewusst aufwändiger gestaltet wird und welche Familien Lust haben, sich aktiv einzubringen.

2. Timing ist alles

Wochenenden sind für den Termin ideal, gleichzeitig sollten Ferienzeiten berücksichtigt werden, da viele Familien dann verreist sind. Auch andere Veranstaltungen im Viertel können eine Rolle spielen, ebenso wie das Wetter, weshalb ein Plan B – etwa in Form von Pavillons – Gold wert sein kann. Realistisch betrachtet sollten zwischen der ersten Idee und dem eigentlichen Fest etwa sechs bis acht Wochen liegen – perfekt also für euer Sommerferienprojekt. Ganz wichtig in dieser Phase: Genehmigung einholen! Die Anlaufstellen in Bremen erfahrt ihr unter 10., am Ende dieses Artikels.

× Erweitern © AdobeStock/Gorodenkoff Familienfest, Nachbarschaft, Sommerfeste

3. Sicherheit mitdenken

Ein gut organisiertes Fest wird unbeschwert, weil im Hintergrund vieles bedacht wurde. Besonders wichtig ist, dass Rettungsfahrzeuge jederzeit durchkommen können, dass Grillstellen und offene Flammen nur an sicheren und genehmigten Bereichen genutzt werden, dass keine Stolperfallen durch Kabel oder lose Gegenstände entstehen und dass klare Absprachen zur Aufsicht bei Kinderaktionen getroffen werden. Am besten benennt man ein bis zwei Personen, die während des Festes als Ansprechpartner:in bereitstehen.

4. Das Herzstück des Festes

Beim Programm wird es bunt, und jetzt sollten Kinder unbedingt mitgestalten dürfen. Oft sind es die einfachen Dinge, die am besten funktionieren. Dazu gehören Straßenkreide-Aktionen, Spieleparcours mit Klassikern wie Eierlauf, Sackhüpfen oder Dosenwerfen, Basteltische oder Schminkecken sowie Tore für Ballspiele. Manche organisieren auch eine Hüpfburg oder Wasserspiele, wenn der Platz es zulässt. Für alle gemeinsam eignen sich Musik über eine Playlist oder einen Nachbarschafts-DJ (beachtet hier die Meldepflicht bei der GEMA), Mitmachaktionen und ein Mitbringbuffet, zu dem jeder etwas beisteuert.

5. Viele Schultern, leichte Last

Ein Straßenfest lebt davon, dass sich viele beteiligen. Damit das gelingt, sollten Aufgaben klar verteilt werden. Dazu gehören die Planung und die Genehmigungen, Essen und Getränke, das Spiel- und Bühnenprogramm, der Auf- und Abbau sowie die Kommunikation mit der Nachbarschaft. Erfahrungsgemäß gilt: Je konkreter eine Aufgabe formuliert ist, desto eher findet sich jemand, der sie übernimmt.

× Erweitern © AdobeStock/Gorodenkoff Familienfest, Sommerfest, feiern

6. Der erste Funke Vorfreude

Sobald Termin und Programm stehen, wird eingeladen. Neben Aushängen oder Zetteln im Briefkasten können Kinder Einladungen gestalten, kleine Poster im Viertel aufgehängt werden oder persönliche Ansprachen mit einem einfachen „Kommt vorbei!“ erfolgen. Wer sich wirklich eingeladen fühlt, kommt in der Regel auch.

7. Der große Tag

Wenn der Tag gekommen ist, darf die Planung in den Hintergrund treten. Nicht alles wird perfekt laufen – vielleicht fehlt eine Schüssel, vielleicht spielt das Wetter kurz nicht mit oder die Musik startet nicht sofort. Das gehört dazu. Ein gelungenes Straßenfest erkennt man nicht an Perfektion, sondern daran, dass Menschen bleiben, lachen und miteinander ins Gespräch kommen.

8. Gemeinsam abschließen

Der gemeinsame Abbau stärkt das Gefühl, etwas zusammen geschafft zu haben. Schön ist es außerdem, ein Dankeschön in Form einer Nachricht am Schwarzen Brett oder in den Briefkästen zu hinterlassen. Ein Foto und die Frage, ob man das Fest im nächsten Jahr wiederholen möchte, sorgen für schöne Erinnerungen – und machen Vorfreude aufs nächste Fest.

9. Musik & GEMA – kurz erklärt

Läuft auf eurem Straßenfest Musik, muss dies bei der GEMA angemeldet werden – auch ohne Eintritt. Entscheidend ist, dass das Fest öffentlich zugänglich ist. Das gilt für Playlists genauso wie für DJs oder Livemusik. Beispiel: Ihr spielt oder streamt ununterbrochen Musik von 12 bis 22 Uhr, habt etwa 60 bis 120 Gäste, dann kostet die GEMA-Gebühr für den Tag rund 49 Euro.

Gema Anmeldung und Preisrechner.

10. Genehmigungen: Ohne geht es nicht

× Erweitern © AdobeStock/Gorodenkoff Sommerfest, Gartenparty

Sobald öffentlicher Raum genutzt wird, ist eine offizielle Genehmigung erforderlich. Die Sperrung der Straße muss bei der zuständigen Behörde beantragt werden (siehe unten), ebenso die Klärung möglicher Verkehrsumleitungen. Zuständig sind in der Regel das Ordnungsamt sowie das Straßenverkehrsamt, wobei die konkreten Anlaufstellen und Anforderungen je nach Stadt variieren. Typischerweise geht es um die Straßensperrung oder Teilnutzung, die Einhaltung von Rettungswegen, Regelungen zum Lärmschutz sowie die Dauer der Veranstaltung. Ein Straßenfest gilt rechtlich immer als Veranstaltung im öffentlichen Raum. Bremen unterstützt nachbarschaftliche Straßenaktionen aktiv. Entscheidend ist dabei ein klares, gut erklärtes Konzept. Je besser die Vorbereitung, desto reibungsloser läuft die Genehmigung. Der Antrag sollte mindesten drei Wochen im Voraus eingereicht werden.

Unterstützung bei der Planung, Genehmigungen und der Entwicklung von Spielideen bekommt ihr vom Verein SpielLandschaftStadt. Die Mitarbeitenden wissen, welche Genehmigungen erforderlich sind, welche Unterlagen für einen Antrag benötigt werden und wie ein Gespräch mit Behörden oder Anwohner:innen vorbereitet werden kann. Auch bei Fragen zur Verkehrssicherung, zu Absperrungen oder zur Gestaltung eines sicheren Spielbereichs bringen sie ihre Erfahrungen aus zahlreichen Projekten ein und haben Anregungen für die Umsetzung.

Hier geht's zur Straßenspielaktion zum Weltkindertag in Bremen.

Route anzeigen

Ihr Browser unterstützt die HTML5 Geolocation API nicht. Geben Sie eine Adresse im Textfeld ein, und versuchen Sie es erneut.

Keine Erlaubnis, Ihren aktuellen Standort zu verwenden. Geben Sie eine Adresse im Textfeld ein oder erteilen Sie dieser Seite die Erlaubnis, Ihren aktuellen Standort zu verwenden.

Ihr aktueller Standort konnte nicht gefunden werden. Geben Sie eine Adresse im Textfeld ein, und versuchen Sie es erneut.

Timeoutwert für die Standortsuche wurde überschritten. Geben Sie eine Adresse in das Textfeld ein und versuchen Sie es erneut.

Vorherige Seite 1 (Ergebnisse 1 - 10 ) Nächste