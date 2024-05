× Erweitern © Ravensburger Garten-Gauner

Nächtliche Geräusche stammen nicht zwingend von ungeschickten Gaunern. Gut möglich, dass ein paar Waschbären auf der Suche nach Leckereien gerade den Mülltonnen einen Besuch abstatten. Als Gärtner heißt es, wachsam zu sein und die ungeliebten Besucher zu verscheuchen.

Auf leisen Sohlen

Garten-Gauner braucht viel Platz auf dem Tisch. Die Schachtel verwandelt sich in ein Haus mit Fenster zum Garten. Der Garten selbst besteht aus Büschen, Bäumen und Hecken, hinter denen sich die Waschbären verstecken können. Die Mülltonne vor dem Haus darf nicht fehlen. Ein Kind spielt den Gärtner und steckt den Kopf hinter das Haus. Die anderen Kinder schlüpfen in die Rolle der Waschbären. Das Fenster wird geschlossen und der Gärtner sagt laut “1, 2, 3 - wer schleicht vorbei?”. Währenddessen müssen sich die Waschbären in Windeseile im Garten verstecken. Dann öffnet der Gärtner das Fenster. Kann er einen Waschbären entdecken? Er darf ein Versteck hochheben. Gefundene Waschbären fangen wieder von vorne an. Die anderen können sich in der nächsten Runde weiter anpirschen. Wer gewinnt das spannende Katz-und-Maus-Spiel?

Gärtner oder Waschbär?

Das imposante Haus, der detailreich gestaltete Garten und die niedlichen Waschbären laden direkt zum Losspielen ein. Man kann sich schwer entscheiden, ob man Waschbär oder Gärtner sein will, da beide Rollen sehr viel Spaß mitbringen. Bei den Kindern kommt das Spiel sehr gut an, sodass man bei uns jetzt öfter

1, 2, 3 - wer schleicht vorbei?

hören wird.

Garten-Gauner, Ravensburger, ab 6 Jahren, 2 - 4 Spielende, ca. 20 Minuten, ca. 25 Euro