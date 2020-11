Fern-Wichteln

× Erweitern © pxhere.com Wichtelgeschenke

Mit dieser Idee können Verwandte und Freunde auch aus der Entfernung miteinander Nikolaus feiern. Alle Beteiligten schnüren kleine Geschenkpäckchen und schicken sie sich rechtzeitig vor dem großen Tag per Post zu. Auf jedem Paket oder Tütchen steht der Name des zu beschenkenden Kindes; darin findet sich zum Beispiel Selbstgebackenes wie süße Elchkekse oder Gebasteltes wie Fenstersterne, Nussmännchen oder Christbaumschmuck. Das große Auspacken macht besonders viel Spaß, wenn man sich dafür zu einem verabredeten Zeitpunkt in einem Videocall trifft.

Via Skype, Zoom, WhatsApp oder Facebook ist das kostenlos und unkompliziert möglich, dazu müssen alle Familien nur über Internet und Handy oder Tablet beziehungsweise Computer verfügen.