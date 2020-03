Wohnzimmer-Workouts für Mama, Papa, Kind

× Erweitern © Laufmamalauf Wohnzimmer-Workouts für alle

Normalerweise treffen sich die Trainerinnen mit ihren Kundinnen - Schwangere und Mütter - in den Parks vor der eigenen Haustür, um sich gemeinsam beim Joggen und anderen Übungen fit zu halten. Und weil das jetzt ja nunmal nicht geht, hat Laufmamalauf das komplette Kursangebot auf Online-Formate umgestellt. So können Mamas - und Papas - zusammen mit den Kids oder auch alleine in den eigenen vier Wänden aktiv werden.

Die kostenlosen Live Workouts, Videos und Kurse für Fitness und Lebensfreude in taffen Zeiten können auf Instgram, Youtube und Facebook mitgemacht werden, zum Kursplan mit den entsprechenden Links geht es hier entlang.