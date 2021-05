× Erweitern © aus „Alles erlaubt! oder Immer brav sein, das schafft keiner!“, 1997, Illustration Annet Rudolph, Thienemann-Esslinger Verlag GmbH Gewinnspiel: Rabe Socke feiert Geburtstag!

Glaubt man das? Der kleine freche Rabe wird im Mai 2021 schon 25 Jahre alt! Kannjawohlnichwahrsein! Doch, und wie man sich denken kann, feiert der Frechrabe natürlich nicht allein: Alle seine Freunde sind mit dabei, und natürlich gibt es jede Menge zu erleben, zu spielen, zu entdecken und eine groooooße Party!

© Esslinger Verlag Gewinnspiel: Rabe Socke feiert Geburtstag!

Also auf die Socken, fertig, los! Seit 25 Jahren macht, sagt, denkt und fragt Socke alles, was Kinder sich nicht immer zu machen, sagen, denken und fragen trauen. Vielleicht ist er manchmal ein bisschen frech, aber böse ist er nie! Und manchmal ist er ein bisschen laut, aber er kann auch leise sein. Auf jeden Fall wird es mit Socke garantiert nie langweilig, denn er stößt mit dem Schnabel immer wieder auf Abenteuer, und am meisten will er allerallerbester Freund sein! Das kann er nämlich super, da muss man nur mal Eddi-Bär fragen oder Wolle!

Und das Tollste: Zu seinem Geburtstag gibt's Geschenke für seine kleinen Fans: Wir verlosen 3 x das Rabe-Socke-Jubiläums-Buch unter allen Teilnehmer:innen, die bis zum 12. Mai 2021 unser Gewinnspielformular mit dem Stichwort "Rabe Socke" ausfüllen.

Pssssst: So lange sich unsere Lostrommel dreht, könnt ihr schon mal anfangen zu feiern: Mit Partyideen, Bastelanleitungen und tollen Geschichten: Auf seiner Geburtstagsseite verrät der kleine Rabe übrigens auch sein größtes Geheimnis: Nämlich woher er seine Ringelsocke hat!