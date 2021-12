Gewinnspiel: Clifford-Fanpakete de luxe!

× Erweitern © Paramount Pictures Clifford

Am 2. Dezember 2021 startet ein ebenso witziges wie liebenswertes Leinwandabenteuer für Familien in den Kinos: Clifford - Der große rote Hund erfüllt Sehnsüchte nach dem eigenen Haustier auf überwältigende Weise. "Wie groß wird er denn?" kommt bei diesem ganz besonderen Welpen nämlich darauf an, wie lieb man ihn hat!

Clifford Bandana

Einfach zum Liebhaben sind auch die Fanpakete, die wir pünktlich vor dem offiziellen Starttermin verlosen, jedes einzelne mit diesen plüschigen und praktischen Geschenken und natürlich Freikarten bestückt:

2 Kinotickets

1 Poster

1 Haustier-Bandana

1 Faltbare Schüssel

1 Plüsch-Notizbuch

Wer das Clifford-Fanpaket gewinnen möchte, füllt einfach bis zum 8. Dezember 2021 dieses Gewinnspielformular inklusive Stichwort "Clifford" aus und drückt alle Daumen, dann kommt die große Überraschung vielleicht schon bald zu euch nach Hause!