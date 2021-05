× Erweitern Gewinnspiel: Das unsterbliche Nashorn

"Die meisten Kinder haben eine Familie. (...) Aber es gibt auch Kinder, die haben nicht mal einen Vater und auch keine Mutter. Es gibt unzählige Möglichkeiten aufzuwachsen." So beginnt der neue Roman von Dorothea Flechsig für Kinder ab 10 Jahren, in dem der Waisenjunge Florin erfährt, das der eigene Antrieb, die Kraft der Liebe und eine Prise Magie Wünsche wahr werden lassen.

Florin wächst bei einer älteren Dame in der Großstadt auf. Er geht nicht zur Schule und in keinen Sportverein. Niemand soll von ihm erfahren. Er besitzt weder eine Geburtsurkunde, noch einen Pass, auch keine Krankenversicherungskarte, nicht einmal einen Nachnamen. Als Elvira stirbt, kommt der 12-Jährige in eine richtige Familie, geht zur Schule und findet Freunde. Bei einem ungewöhnlichen Meteorschauer passiert etwas Unglaubliches. Seitdem bewahren Florin und seine Freunde ein großes Geheimnis. Als Florin als alter Mann im Sterben liegt, erzählt er seine ungewöhnliche Lebensgeschichte und gibt sein Geheimnis preis. Ist seine Geschichte wahr? Ein unsterbliches kleines Nashorn ist der lebende Beweis!

Wir verlosen den magischen Kinderroman über den schwierigen Weg der Selbstfindung für Leseratten, die sich gerne in Geschichten vertiefen unter allen Teilnehmer:innen, die bis zum 19. Mai 2021 unser Gewinnspielformular mit dem Stichwort "Nashorn" ausfüllen. Viel Glück!

Das unsterbliche Nashorn, Dorothea Flechsig, ab 10 Jahre, Hardcover, 144 Seiten, ISBN: 978-3-943030-78-5