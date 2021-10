Gewinnspiel: Mit Kinderzeit nach Pontypandy

× Erweitern © justbridge entertainment Feuerwehrmann Sam: Helden fallen nicht vom Himmel, Trailer

Am 30. September startet das erste Leinwandabenteuer vom TV-Serienheld Feuerwehrmann Sam für Zuschauer:innen ab 4 Jahren. Wer wissen möchte, was Norman wieder anstellt, wie Sam ihn aus der Nummer rausboxt und was es mit diesem seltsamen fliegenden Mann über Pontypandy auf sich hat, sollte sich schnell ein Ticket für "Helden fallen nicht vom Himmel" sichern. Oder auch vier? Wir verlosen Familientickets für jeweils 4 Personen unter allen Teilnehmer:innen, die bis zum 5. Oktober 2021 unser Gewinnspielformular mit dem Stichwort "Pontypandy" ausfüllen.

Zur Einstimmung haben wir hier den Trailer für euch. Viel Spaß!