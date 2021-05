Gewinnspiel: Die kleine Hummel Bommel und die Liebe

× Erweitern Gewinnspiel: Hummel Bommel

Wusstet ihr, dass Maite Kelly ihr beliebtes Tauflied "Du bist du" extra für eine kleine Hummel produziert hat? In zwei neuen Hörspielen "Die kleine Hummel Bommel und die Liebe" und "Die kleine Hummel Bommel und die Zeit" gibt es nicht nur eine neue Version des Songs, sondern gleich noch weitere Hits obendrauf!

Neben der Musik steht natürlich die süße Geschichte für Kinder ab 3 Jahren im Mittelpunkt, und da spricht Maite Kelly mit Marie Marienkäfer in beiden Geschichten auch eine der Hauptrollen: Im ersten fragt sich die kleine Hummel Bommel sich, was "Liebe" eigentlich bedeutet und am Ende weiß sie: Man kann sie zwar nicht sehen, aber sie wärmt jedes Herz. Und in der zweiten Erzählung mit viel Musik wartet Hummel Bommel am Bahnhof auf den Zug, der den Opa zu Besuch mitbringt. Wie sie sich wohl die Wartezeit vertreibt?

