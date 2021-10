× Erweitern © Kiddinx Gewinnspiel: Die rasende Bloggerin, Kira Kolumna

Kinder, die aus dem Bibi-Blocksberg- und Benjamin-Blümchen-Alter heraus sind, sind bei dieser brandneuen Hörspielreihe richtig: In „Kira Kolumna“ geht eine junge Bloggerin den Dingen auf den Grund. Die 16-jährige Kira, entfernte Verwandte der rasenden Reporterin Karla Kolumna, erzählt von ihren kleinen und großen Erlebnissen, in denen sie auch mal in brenzlige Situationen gerät. Das selbstbewusste Mädchen lebt bei ihrem Vater, einem gefragten Mathe-Professor, der weltweit im Einsatz ist. Ob mysteriöse Diebstähle in der Nachbarschaft, Mobbing in der Schule oder ein geheimnisvolles Päckchen zur Weihnachtszeit: Kira gibt sich nicht mit einfachen Antworten zufrieden. Sie schaut genau hin, ist mutig, hakt nach und behält auch in schwierigen Situationen einen kühlen Kopf.

Geschichten über alles, was Teenagerinnen bewegt, sorgen für Spannung und Entspannung beim Zuhören.

Die ersten beiden Hörspielfolgen „Umzugsalarm“ und „Plötzlich beliebt“ sind ab dem 15. Oktober 2021 auf CD, als Download und im Streaming erhältlich. Wir verlosen beide Folgen unter allen Einsender:innen dieses Gewinnspielformulars bis zum 20. Oktober 2021. Stichwort: "Kiddinx" nicht vergessen. Viel Glück!

