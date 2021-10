× Erweitern © VAB Gewinnspiel: Und sie lebten glücklich...

„Es war einmal…“ und soll immer so bleiben: Das Märchenerzählen. Seit Anfang des 18. Jahrhunderts werden die Erzählungen der Brüder Jacob und Wilhelm Grimm von Generation zu Generation weitergegeben. Und auch wenn manche Ansicht zu Erziehung und Rollenverständnis längst überholt ist, sind Hausmärchen eines der wichtigsten Kulturgüter auf der ganzen Welt. Sie regen zum Nachdenken und Nachfragen an, schaffen unvergessliche Momente am Kinderbett und dienen nicht zuletzt der Unterhaltung.

In einer neuen Hörspielreihe kommen „Schneewittchen“, „Hänsel und Gretel“, „Der Wolf und die sieben Geißlein“ und viele mehr jetzt mit prominenten Sprecher:innen aufwändig vertont in die Kinderzimmer. Die grimmschen Klassiker sind dabei mit viel Liebe zum Detail und kindgerecht und atmosphärisch inszeniert. Neben der berühmten Stimme von Erzähler Peter Weis sind bekannte Schauspieler:innen wie Helmut Zierl, Patrick Bach, Reinhilt Schneider, Herma Koehn, Lutz Mackensy und viele mehr zu hören.

Die ersten fünf Folgen der Hörspielreihe „Grimms Märchen“ für Kinder ab 4 Jahren und Erwachsene, die sich gerne an die Märchen ihrer Kindheit erinnern, wurden in 2021 veröffentlicht, ab 2022 folgen jedes Jahr vier neue (Infos auf www.titania-medien.de).

