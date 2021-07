Gewinnspiel: Endlich Ferien! Die Schule der magischen Tiere

× Erweitern © 2021 Universal Music GmbH Gewinnsspiel: Endlich Ferien! Die Schule der magischen Tiere

Hatice und Mette-Maja haben allen Grund zum Jubeln. Die magischen Tiere packen ihre Koffer und fahren ans Meer, in die Heimat der magischen Robbe! Aber aus der gemütlichen Urlaubsreise entwickelt sich bald ein spannender Ferienkrimi.

Hatice will mit ihren älteren Brüdern Sami und Tarek Meeresforscher spielen. Doch ihre Brüder zeigen kein Interesse, ihre kleinere Schwester in ihre Urlaubsaktivitäten einzubinden und spielen lieber Volleyball. Schließlich finden Hatice und Mette-Maja auf dem Dachboden ihres Ferienhauses eine Schatzkarte und stürzen sich in ein spannendes Abenteuer! Ein Wettlauf mit der Zeit beginnt und endet in einer spektakulären Rettungsaktion. Und Hatice lernt, dass sie alles werden kann: Unterwasserforscherin, Schatzsucherin und Lebensretterin!

Wir verlosen 3 CDs der neuen Hörspielfolge nach der Buchvorlage von Margit Auer für kleine und große Leute ab 6 Jahren: Einfach bis zum 14. Juli 2021 unser Gewinnspielformular mit dem Stichwort "Mette-Maja" ausfüllen und Daumen drücken!