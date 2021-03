Gewinnspiel: Mama Tresore und die Kanalrattenbande

× Erweitern Mama Tresore

Mama Tresore und ihre beiden Söhne sind echte Stadtratten. Sie wohnen in einer Knopfwerkstatt, verkaufen bunte Knöpfe an die Tiere der Stadt und führen ein zufriedenes Leben. Bis die Sorgen kommen. Weil nämlich immer mehr fremde Tiere aus dem Wald in die Stadt kommen und den Park bevölkern: Das Rehkitz Juliette, Igelpärchen Piefke und Stachus, Wildschwein Boris, Füchslein Pirosch und die Waschbär-Zwillinge Ata und Fewa mussten ihre Heimat verlassen, weil ihr Waldbach versickert ist, ohne den sie dort nicht mehr leben können. In Mama Tresores Knopfwerkstatt finden sie Zuflucht und schmieden gemeinsam einen Plan gegen die Verursacher der Katastrophe: Die skrupellose Kanalrattenbande.

Im vielschichtigen Hörspiel für Kinder ab 4 Jahren wechseln sich spannende Erzählungen mit 24 Liedern ab, die einfühlsam vermitteln, dass Knöpfe und Köpfe in allen Farben die Welt bunter und schöner machen. Die eingängige Musik stammt von Reinhard Lakomy, der nicht nur zahlreiche Kindermusicals komponierte, sondern auch einer bekanntesten Musiker der ehemaligen DDR war.

Wer die Doppel-CD von Sony Music gewinnen möchte, kann an unserer Verlosung teilnehmen: Einfach bis zum 17. März 2021 unser Gewinnspielformular mit dem Stichwort "Kanalrattenbande" ausfüllen und Daumen drücken!