Gewinnspiel: Monika Häuschen und der schlaue Fuchs

In ihrer Hörspielserie „Die kleine Schnecke Monika Häuschen“ widmet sich die Autorin Kati Naumann in jeder Folge einem anderen Tier, dessen Fähigkeiten und Eigenschaften in den Geschichten unter die Lupe genommen werden. Bei den Naturabenteuern und amüsanten Dialoge zwischen der kleinen Schnecke Monika und ihren Freunden Regenwurm Schorsch, Graugänserich Günter und ihren tierischen Bekanntschaften werden Kinder ab 3 Jahren bestens unterhalten. Dazu vermitteln die Geschichten Spannendes rund um Biologie und Natur und regen dazu an, selbst auf Entdeckungsreise zu gehen.

Am 05.11.2021 ist nun die 62. Folge erschienen. In „Warum sind Füchse so schlau?“ bekommen die drei Freund:innen Besuch von einem, der sie nur zu gerne zum Picknick verspeisen würde...

Wir verlosen CDs mit der brandneuen Folge unter allen Teilnehmer:innen, die bis zum 17.11.21 unser Gewinnspielformular mit der Betreffzeile "Schlauer Fuchs" und eigener Empfängeradresse ausfüllen. Viel Glück!

Weitere Infos zur Hörspielserie Monika Häuschen gibt's hier. Und für alle Monika-Häuschen-Fans, Bastel- und Naturfreunde gibt es hier tolle Rezepte und DIY-Anleitungen.