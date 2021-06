× Erweitern © Pelikan Gewinnspiel: 15 Türchen bis zum Schulanfang

Die Vorfreude auf den Schulanfang nach den großen Ferien wird jetzt noch spannender: Mit dem neuen Schulstart-Countdown-Kalender von Pelikan. Wie bei einem Adventskalender verstecken sich hinter den Türchen - hier sind es 15 - Überraschungen zum Schreiben, Malen oder Basteln.

Ob für Erstklässler:innen oder Schüler:innen, die sich nach den Ferien auf die Rückkehr in die Klassen freuen: Zwei Wochen vor Schulbeginn wird beginnend mit Türchen Nr. 15 jeden Tag ein weiteres absteigend bis zur 1 geöffnet. An diesem Tag fängt die Schule an! So ist es kinderleicht, die verbleibenden Tage bis zum Schulbeginn abzuzählen.

Freuen können sich die Kids auf einen Schreiblernbleistift, Fasermaler, Lineal, Radiergummi, Pinsel, Schere, Tintenpatronen, Klebestift, Wachsmaler, Textmarker, Dosenanspitzer und ein Kreativbüchlein mit 24 Seiten voller kreativer Mitmachideen. Auf der Rückseite des Kalenders finden sich Mal- und Bastelvorlagen und der Umwelt zuliebe besteht der Kalender aus Karton, der als Setzkasten oder Utensilienbox nachhaltig im Kinderzimmer einsetzbar ist.

Der Countdown-Kalender ist in limitierter Auflage zum Preis von 29,90 € (UVP) im Handel erhältlich - oder hier zu gewinnen:

Wir verlosen die perfekte Geschenkidee für Schulanfänger:innen unter allen Teilnehmenden, die bis zum 21. Juni 2021 unser Gewinnspielformular mit dem Stichwort "Countdown" ausfüllen. Viel Glück!