Gewinnspiel: Träume sind wie wilde Tiger

Am 3. Februar startet in den Kinos ein herrlich witziger Familienfilm mit Tiefgang, der so ganz anders ist, als die gängigen Hollywood-Produktionen aus dem Family Entertainment: Träume sind wie wilde Tiger ist in Zusammenarbeit mit KiKa und Der besondere Kinderfilm entstanden und beweist, dass es keine Hightech-Animationen braucht, um sein Publikum mitzureißen. Den Part übernehmen die jungen und talentierten Schauspieler:innen, ansteckende Bollywood-Choreographien und nicht zuletzt die Ohrwurm-Musik vom „Bibi & Tina“-Duo Peter Plate und Ulf Leo Sommer.

Für Fans, und die, die es werden wollen, verlosen wir bis zum 9. Februar Traum-Pakete mit je 2 Kinotickets + Buch + CD zum Film: Einfach unser Gewinnspielformular mit dem Stichwort „Wilde Tiger“ ausfüllen und ganz fest Daumen drücken!

