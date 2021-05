Exotisch: Axolotl

© Natchapohn/123rf.com Haustiere, Axolotl

Das erste Tier ist schon ein richtiger Knaller: Der Axolotl. Dieser mexikanische Schwanzlurch bleibt in seiner Entwicklung stehen, das heißt, er bleibt immer Larve, also quasi Baby. Deswegen ist er wohl auch so niedlich: In den letzten Jahren ist der Axolotl als Heimtier immer beliebter geworden. Kinder können den Exoten durch die Scheibe beobachten und ihn durch Abwechslung im Aquarium erfreuen. Das ist wichtig, denn der Axolotl lebt 15 bis 20 Jahre. Das ist auf der einen Seite ideal für lange Freundschaften, bindet das Kind auf der anderen aber auch ziemlich lange an das Tier. Auch braucht der Axolotl ein geräumiges Aquarium, und ohne Artgenossen geht hier gar nichts.