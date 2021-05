Beruhigend: Fische

© Natchapohn/123rf.com Haustier, Fische

Süßwasser-Zierfische sind und bleiben der Einstiegs-Klassiker. Sie sind die ideale Möglichkeit, wenn sich das Kind an mehr Verantwortung trauen soll. Regelmäßiges Füttern (nicht zu viel, nicht zu wenig), ab und zu Wassertemperatur überprüfen und mit neuen Pflanzen auffrischen – das war‘s. Nebenbei macht das Aquarium auch optisch was her. Das wohnliche Accessoire hat dabei zwei positive Nebeneffekte. Die anmutig schwimmenden Fische und die Lichtreflexe wirken beruhigend, aber was viele nicht wissen: Ein Aquarium im Zimmer wirkt wie ein Luftbefeuchter. Davon profitiert vor allem die Raumluft im Winter oder wenn das Kind Probleme mit Asthma hat.