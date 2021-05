Actionreich: Hund

© Natchapohn/123rf.com Haustier, Hund

Er ist und bleibt als Begleiter unschlagbar: Der „beste Freund des Menschen“ ist das perfekte Familienmitglied und wahrscheinlich der Traum eines jeden Kindes. Es gibt keinen besseren Garanten für regelmäßige Bewegung an der frischen Luft, und wohl jeder Hund bricht beim Zücken seiner Leine schwanzwedelnd in ansteckende Begeisterung aus. In Sachen Fitness und Frischluftversorgung also der ideale Stups in die aktive Richtung. Doch nicht nur Couch-Potatoes werden herausgefordert, sondern auch die Einsiedler: Ein Hund erregt immer Aufmerksamkeit. Die Nachbarskinder kommen jetzt öfter vorbei, hängen sich beim Gassigehen dran oder helfen mit beim Parcours-Bauen für Bello. Action garantiert!