Pflegeleicht: Ratte

Die Ratte wird als Haustier völlig unterschätzt. Ihr aktives, aufgewecktes Wesen kommt bei Kindern gut an. Ratten sind neugierig, intelligent, gesellig und im Vergleich zu Kaninchen und Hamstern ziemlich stressresistent. Beim Füttern kann man wenig falsch machen, denn die robusten Nager vertragen so gut wie alles oder nehmen erst gar nicht an, was ihnen nicht bekommt (Hände weg von Avocado). Auch lassen sich Ratten leicht trainieren. Für Kinder, die sich gerne und viel mit ihrem Tier beschäftigen, ist das ideal. Die Kletterkünstler können sich gut festhalten und es passiert ihnen in der Regel nichts, sollten sie doch einmal herunterfallen.